Ucraina: segretario Consiglio sicurezza, mobilitazione donne è solo su base volontaria

- La mobilitazione delle donne in Ucraina è esclusivamente su base volontaria. Lo ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. "Se una donna ha il desiderio di servire il Paese, può candidarsi volontariamente, compilare i documenti e superare poi la visita medica. Dopodiché può prendere parte alla chiamata alle armi come accade nel caso degli uomini", ha spiegato Danilov. Il funzionario ha precisato che attualmente il ministero della Difesa ucraino collabora con quattro società di reclutamento, ma questo “non sostituisce in alcun modo la mobilitazione nazionale”. “Il reclutamento e la mobilitazione sono processi diversi e non equiparabili”, ha evidenziato Danilov. (Kiu)