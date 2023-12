Made in Italy: Masaf, sequestrati 8 mila litri di champagne, olio e alcol contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 8 mila litri fra champagne, olio e alcol contraffatti, circa 100 mila etichette adesive abilmente contraffatte e 150 mila contrassegni con l'emblema della Repubblica italiana, oltre a macchinari per l'imbottigliamento e una cisterna da mille litri, sono stati sottoposti a sequestro grazie a un'operazione scattata in un opificio abusivo allestito a Striano, in provincia di Napoli. L'attività - si leegge in una nota del ministero dell'Agricoltura, la Sovranità alimentale e le Foreste (Masaf) -, da quanto emerso, era finalizzata alla produzione e al confezionamento di bevande e prodotti alimentari destinati alla vendita nel mercato illecito. L'operazione è scattata all'interno del piano intensificato di controlli messo in atto dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli per contrastare le frodi, anche nel settore alimentare, in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie. l materiale e lo stabilimento sono stati sottoposti a sequestro dal Comando provinciale della Gdf, attraverso il coinvolgimento della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, e con la collaborazione dei funzionari dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Masaf, che hanno verificato la composizione dei prodotti rinvenuti. (segue) (Com)