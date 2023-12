Made in Italy: Masaf, sequestrati 8 mila litri di champagne, olio e alcol contraffatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dipartimento Icqrf è impegnato in azioni quotidiane di contrasto agli illeciti, consapevoli della responsabilità di difendere dalle truffe le persone che acquistano mantenendo alto il nome e la qualità del made in Italy. Ringrazio i nostri ispettori nell'Icqrf, sempre in prima linea per collaborare con le autorità territoriali nei controlli a tutela dei cittadini e del mercato", sottolinea il capo dipartimento Icqrf del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, Felice Assenza. Nell'opificio era allestito un rudimentale circuito di imbottigliamento di olio, apparentemente d'oliva, ma in realtà frutto di una miscelazione di olio di semi di girasole con sostanze coloranti, come clorofilla e betacarotene. La miscela veniva confezionata in taniche e bottiglie sulle quali erano apposte etichette, contraffatte, di noti marchi del settore. Accedendo allo stabilimento i finanzieri hanno sorpreso due persone, denunciate all'Autorità giudiziaria. (Com)