Libia: Giorgetti visita contingente Gdf a Tripoli, grazie, portate alto il nome dell’Italia

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti visita, con il comandante generale Andrea De Gennaro il contingente delle Guardia di finanza a Tripoli in missione di assistenza alla Guardia costiera libica. "Porto a voi il segnale di vicinanza mio e di tutto il governo", ha detto Giorgetti che ha ringraziato per "il lavoro che svolgete ogni giorno con passione e dedizione e portate alto il nome dell’Italia". Il ministro, nell’occasione, ha fatto gli auguri di buon Natale anche a tutto il contingente interforze presente in Libia. (Rin)