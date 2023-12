Gaza: Idf, uccisi “numerosi” combattenti di Hamas a Gaza City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno teso un'imboscata agli uomini movimento palestinese islamista Hamas nella parte meridionale di Gaza City, provocando la morte di “decine di terroristi”. Lo riferiscono le stesse Idf in una nota. Sempre nell'area meridionale di Gaza City, le forze israeliane affermano che i cecchini della Brigata Yiftah hanno ucciso “diversi uomini armati di Hamas che si stavano preparando ad attaccare le truppe”. In un'area non specificata di Gaza City, le Idf affermano che le forze della 14esima Brigata corazzata di riserva hanno identificato un gruppo di uomini armati di Hamas e hanno ordinato un attacco aereo. Questi episodi indicano che, sebbene i militari israeliani abbia il controllo operativo sull’area, stanno ancora combattendo contro le cellule più piccole di Hamas. Nel frattempo, nel centro di Gaza, le Idf affermano che la 179esmima Brigata corazzata di riserva ha trovato un deposito di armi in un asilo nido, inclusi mortai e altri dispositivi esplosivi. (Res)