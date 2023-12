Sanità: al via open day vaccinazioni Covid a Roma, Rocca "affluenza più alta del previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto all'ospedale Sant'Andrea il primo open day di Roma per le vaccinazioni anti Covid. Sul posto, per un sopralluogo, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "La vaccinazione è un atto di assoluta responsabilità" e "tutti i centri vaccinali finora hanno avuto un afflusso anche superiore a quello che noi ci aspettavamo", ha detto nel corso della visita al polo vaccinale allestito presso il nosocomio. "Dobbiamo ricordarci - ha aggiunto - che per quanto l'aggressività del virus si possa essere attenuata comunque a rischio sono sempre le persone più fragili. Io l'ho detto sin dall'inizio, in un'altra veste e uniforme: la vaccinazione è un atto di responsabilità verso il prossimo prima ancora che verso noi stessi". (segue) (Rer)