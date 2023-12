Mes: Salvini, caso Italia in Europa? No, spread sceso e noi cresciamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è un caso Italia a livello europeo sul Mes “L’economia italiana è solida, cresciamo più dei francesi e tedeschi”. Il parlamento “ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso e lo spread è sceso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vice premier Matteo Salvini, a margine della tradizionale consegna dei regali di Natale ai bimbi ricoverati all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” questa mattina a Milano. Il Mes, come lo ha definito il ministro, “è uno strumento non solo inutile, non utilizzato e anche dannoso. Un pensionato o operaio avrebbe dovuto pagare per salvare una banca tedesca” ha spiegato Salvini. L’Italia, ha sottolineato in conclusione, “cresce più della Germania, abbiamo fatto il nostro dovere per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”. (Rem)