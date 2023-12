Roma: disturbo quiete pubblica e clienti con precedenti, chiuso bar di Mentana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno notificato al titolare di un bar, nel comune di Mentana, un provvedimento di sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell’attività per 5 giorni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su proposta dei Carabinieri che nelle scorse settimane, a seguito di diversi controlli per disturbo della quiete pubblica, hanno accertato la presenza all’interno del locale di persone pregiudicate, alcuni dei quali per reati in materia di sostanze stupefacenti. (com)