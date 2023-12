Lazio: Sabatini (Fd'I), scritta pagina importante per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bilancio di grande valore che dà risposte concrete alle esigenze del territorio, frutto di uno straordinario lavoro di concertazione che non si vedeva da anni. Abbiamo scritto una pagina importante di buona politica e ottima amministrazione di cui ci sentiamo orgogliosi". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "E' stato fatto un eccellente lavoro di squadra da parte della Giunta e della maggioranza, contraddistinto dalla volontà di favorire la più larga partecipazione– ha aggiunto il capogruppo Fdi– prima in Commissione Bilancio poi in aula c'è stato un dibattito molto articolato e ricco di contenuti, grazie soprattutto alla disponibilità del Presidente Francesco Rocca e dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini che non si sono mai sottratti al confronto, e hanno favorito la massima condivisione con le parti sociali e con tutti i gruppi presenti in Consiglio. Quello approvato è un bilancio che fornisce risposte importanti alle famiglie e alle imprese del nostro territorio con un investimento di 100 milioni di euro per la riduzione della pressione fiscale su Irpef e Irap; introduce agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale, per il sostegno ai redditi, per gli affitti passivi e per la riduzione dello spreco alimentare; favorisce lo sviluppo culturale e turistico con uno stanziamento di 24 milioni destinato ai comuni per opere di recupero e valorizzazione di teatri, sale cinematografiche, luoghi di culto, palazzi storici". (segue) (Com)