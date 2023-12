Mes: Renzi, FI non può riconoscersi in posizione anti europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ieri sono intervenuto in Aula sulla legge di Bilancio", ma "il mio intervento è stato interrotto dagli insulti di Maurizio Gasparri solo perché stavo spiegando che un moderato che ha sempre votato Forza Italia non può riconoscersi in una posizione anti europeista", scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Ma pensandoci bene un moderato non può riconoscersi nella volgarità di Gasparri, a prescindere", conclude. (Rin)