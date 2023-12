Mar Arabico: sospetto attacco Houthi nave 200 miglia nautiche a sud-ovest dell’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione britannica per il commercio marittimo (Ukmto) segnala questa mattina un attacco a una nave da parte di un drone nel Mar Arabico, 200 miglia nautiche a sud-ovest di Veraval, in India. Sulla nave è scoppiato un incendio che però è stato domato. Non risultano vittime nell'incidente. Potrebbe trattarsi dell'ennesimo attacco da parte del gruppo sciita filo-iraniano Houthi, alleato dell’Iran in Yemen. Se confermata, l’azione segnala un’espansione della portata delle attività dei ribelli yemeniti ad altre aree, in vista del dispiegamento di una forza navale multinazionale istituita dagli Stati Uniti per contrastare la minaccia al traffico lungo le rotte marittime. (Res)