Lazio: Rocca, bilancio di responsabilità, attenzione a fragili e basta debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio la manovra "è stata approvata questa notte e sono molto contento perché è un bilancio regionale fatto all'insegna della responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'open day per le vaccinazioni Covid nel polo allestito all'ospedale Sant'Andrea di Roma. "Per la prima volta dopo molti anni non si contraggono debiti, anzi, si sono tagliate molte cause di spesa che potevano essere evitate anche prima - ha spiegato -. Mi sembra che ci sia attenzione per la fragilità con il fondo taglia tasse. E io reputo che sia un buon bilancio, con attenzione ai temi importanti". (segue) (Rer)