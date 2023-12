Lazio: Rocca, bilancio di responsabilità, attenzione a fragili e basta debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è attenzione alla violenza di genere - ha proseguito Rocca - e un'attenzione straordinaria alla cultura con una iniezione di 24 milioni per i teatri e i cinema, risorse che non si erano mai viste prima. E anche sul personale della sanità con 10 milioni di euro per i fondi contrattuali. Un'attenzione che credo marchi la volontà di questa amministrazione di dare rilevanza a un mondo che è in sofferenza, specialmente nella nostra regione. Abbiamo già pensato all'indennità di vacanza contrattuale. Abbiamo rinnovato tutti i contratti dei precari - ha aggiunto - ed entro aprile arriveranno le stabilizzazioni. Credo che di segnali importanti ne stiamo dando tanti. Sono soddisfatto, ringrazio tutti, l'assessore al Bilancio e anche l'opposizione che in alcuni momenti è stata costruttiva perchè ogni legge è migliorabile. Un buon lavoro". (Rer)