Business news: Grecia, passeggeri porti in secondo trimestre a +6,4 per cento su base annua

- Il traffico passeggeri nei porti della Grecia ha registrato nel secondo trimestre dell’anno un aumento del 6,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica ellenico (Elstat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Per quanto riguarda i movimenti totali di merci nei porti del Paese, nel secondo trimestre 2023 sono diminuiti su base annua del 3,1 per cento. (Gra)