Business news: Grecia, Commissione Ue approva piano da 150 milioni di euro per imprese ad alto consumo energetico

- La Commissione europea ha approvato un piano greco da 150 milioni di euro per sostenere le aziende ad alto consumo energetico che hanno dovuto far fronte all’aumento dei costi nel contesto della guerra in Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il piano è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione sugli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione europea il 9 marzo 2023 e poi modificato il 20 novembre 2023. Gli aiuti per le imprese ad alto consumo energetico assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e saranno convogliati attraverso i fornitori di energia elettrica sotto forma di riduzioni sulle bollette. Le aziende ammissibili al piano avranno diritto a ricevere contributi fino all'80 per cento dei costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi entro il 30 settembre 2024. (Gra)