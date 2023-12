Business news: Fmi conclude seconda revisione accordo stand-by con Serbia, disponibili 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso la seconda revisione nell'ambito dell'accordo di stand-by (Sba) con la Serbia. L'accordo ammonta a circa 2,4 miliardi di euro ed è stato approvato dal Consiglio del Fmi il 19 dicembre 2022. Con questa revisione si rendono disponibili al Paese circa 400 milioni di euro. Nel rapporto diramato dallo stesso Fmi si legge che, nonostante un contesto globale difficile, l'attività economica nel Paese è in ripresa e il mercato del lavoro è resiliente. Si prevede che la crescita raggiungerà circa il 2,5 per cento nel 2023, aumentando fino al 3 per cento nel 2024 grazie alla ripresa della domanda interna. L'inflazione è in calo, ed è scesa all'8 per cento su base annua a fine novembre 2023. Si prevede che l'indice ritorni entro l'intervallo determinato dalla Banca centrale del Paese entro la fine del 2024. Gli investimenti diretti esteri (Ide) rimangono robusti e le riserve internazionali lorde sono aumentate nel corso dell'anno (24,16 miliardi di euro a fine novembre 2023), collocandosi vicino ai massimi storici. (Seb)