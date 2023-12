Business news: Serbia, in funzione primo stabilimento per produzione pannelli solari grazie ad azienda Ecoprogetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia è entrato in funzione il primo stabilimento per la produzione di pannelli solari. La capacità è di oltre 150 megawatt all'anno. L'azienda Ecoprogetti ha annunciato che alla fine di novembre ha consegnato e installato una linea di produzione nell'azienda serba "Domi Eko Solar", la quale produrrà due tipi di pannelli fotovoltaici nello stabilimento vicino alla località di Velika Plana. La stessa società prevede di vendere i pannelli in Serbia e nell'Unione europea, ma anche di aprire negozi al dettaglio nel Paese balcanico. (Seb)