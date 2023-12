Lazio: ok Consiglio a manovra da oltre 18 miliardi, bagarre in Aula, Rocca "bilancio di saggezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato la legge di Stabilità regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, con 32 voti su 32 consiglieri presenti in entrambi i casi. Il voto finale alla manovra finanziaria, da oltre 18 miliardi, è arrivato dopo l’una di notte e dopo 5 giorni di sedute consiliari, iniziate martedì 19 dicembre con la presentazione della manovra economica da parte dell’assessore regionale Giancarlo Righini. Una notte carica di tensioni che ha visto scoppiare una bagarre in Aula, con le opposizioni che hanno lasciato la seduta prima del voto, dopo che, per tutta la giornata, il Consiglio era stato più volte sospeso e aggiornato. Si tratta della prima manovra di Bilancio della giunta presieduta da Francesco Rocca, il quale è intervenuto al termine delle dichiarazioni di voto per rivendicare le scelte di un Bilancio “all’insegna della saggezza e della responsabilità - ha detto Rocca - frutto anche di una lettura dei territori e dei loro bisogni, frutto di un lavoro costante dei nostri amministratori. Abbiamo compiuto un’operazione di trasparenza senza precedenti, sapendo accogliere nella pochezza di risorse che avevamo a disposizione quei suggerimenti utili per la crescita e cercando di migliore i conti per il futuro, eliminando il ricorso all’indebitamento”. Il presidente Rocca ha poi rivendicato, tra l’altro, le 4000 assunzioni nella Sanità e la riduzione delle liste di attesa, gli investimenti nel cinema e l’utilizzo “intelligente” dei fondi europei. Infine, Rocca ha attaccato la precedente amministrazione sulla questione del Teatro Eliseo: “la giunta Zingaretti chiudeva i teatri”. (segue) (Rer)