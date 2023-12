Lazio: ok Consiglio a manovra da oltre 18 miliardi, bagarre in Aula, Rocca "bilancio di saggezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione generale, infatti, è stata segnata nei giorni scorsi dal contestato emendamento, presentato dalla Giunta, per acquistare nei prossimi due anni il Teatro Eliseo, di proprietà di Barbareschi, con un investimento previsto pari a 24 milioni di euro. Ma il subemendamento presentato dall’assessore Righini, ha posto fine alla polemica. La nuova disposizione prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026, destinato ai Comuni per finanziare (fino a un importo massimo di un milione di euro) un piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche del Lazio, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi (con possibilità anche di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni). Nella notte non sono mancati momenti di tensione che hanno portato ad una bagarre in Aula, soprattutto dopo il duro intervento del presidente Rocca contro la precedente amministrazione, con i consiglieri di minoranza che non hanno partecipato alla votazione, in segno di protesta perché, a loro avviso, non è stato consentito di aprire la discussione sugli ordini del giorno collegati ai provvedimenti legislativi. Il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, che si compone di 7 articoli e 23 allegati, ammonta per il triennio a quasi 55 miliardi di euro: al netto delle poste tecniche e delle partite finanziarie ad oltre 18 miliardi di euro per l’anno 2024 dei quali circa 3 miliardi e 200 milioni di euro a libera destinazione. Le ricerche vincolate, pari a circa 15 miliardi, sono riferite alla sanità per 12 miliardi, al trasporto pubblico locale per 600 milioni, che con ulteriori 345 milioni di risorse regionali raggiunge quasi un miliardo di risorse complessive e per la parte rimanente fondi provenienti dall’Unione europea e dallo Stato. Poi per quanto riguarda l'anno 2025 le previsioni di bilancio ammontano a circa 18,7 miliardi, mentre per il 2026 a 17,8 miliardi. L’assessore Giancarlo Righini ha spiegato che il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 ammonta, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, per il triennio 2024-26, rispettivamente: 35.950.384.685,86 euro per il 2024; 33.860.306.661,93 euro per il 2025 e 33.381.927.029,58 euro per il 2026, in termini di competenza, nonché 30.466.001.045,83 euro, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di cassa. (segue) (Rer)