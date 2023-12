Lazio: ok Consiglio a manovra da oltre 18 miliardi, bagarre in Aula, Rocca "bilancio di saggezza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. La manovra finanziaria prevede anche il rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’accantonamento di circa 100 milioni di euro che, alla luce dell'accordo con i sindacati, arriveranno a 130 milioni, per essere impegnati nel dettaglio con una legge da approvare entro il 15 aprile 2024. Durante la sua relazione nella prima seduta, l’assessore Righini aveva spiegato anche che ci sarà una sospensione triennale del pagamento delle rate capitali del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità, grazie a una norma prevista in un articolo del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2024. (segue) (Rer)