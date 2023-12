Lazio: ok Consiglio a manovra da oltre 18 miliardi, bagarre in Aula, Rocca "bilancio di saggezza" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un risparmio per le casse regionali di circa 350 milioni di euro su base annua per il prossimo triennio”, ha spiegato l’assessore Righini, sottolineando che la legge di Bilancio contiene una importante novità: "per la prima volta dopo molti anni, il Bilancio di previsione, nel dettare disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. Questa norma risponde anche ai rilievi della Corte dei conti sull’eccessivo livello di indebitamento della Regione”, ha concluso Righini. Nella seduta del 20 dicembre, il Consiglio aveva poi approvato il Documento di economia e finanza regionale (Defr), al quale oggi si sono aggiunte le due proposte di legge, parte integrante della manovra, e il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026, votato nel pomeriggio. (Rer)