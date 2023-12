Sardegna: a Oristano apre il centro per la presa in carico dei malati di tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si scrive “C.A.S.”. Si legge Centro Accoglienza Servizi. Tradotto in termini di assistenza sanitaria si tratta di un centro, che prende in carico i pazienti con nuova diagnosi di tumore al piano terra dell’ospedale San Martino di Oristano. “Abbiamo aperto il nostro Centro accoglienza servizi ad ottobre - ha spiegato Luigi Curreli, direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’ospedale oristanese - abbiamo iniziato con i tumori alla mammella e al colon, perché sono quelli che purtroppo interessano più pazienti attualmente. Abbiamo già preso in carico 24 pazienti. Il Cas prende per mano i malati durante il percorso di stadiazione e di avvio alle terapie per il reparto di competenza. Se devono essere sottoposti a un intervento chirurgico vengono valutati da un’equipe interdiscipilinare e poi vengono accompagnati alla destinazione chirurgica. Se invece si devono sottoporre alla chemioterapia preliminare all’intervento, vengono completati gli esami di stadiazione ed accompagnati al nostro Day Hospital”. (segue) (Rsc)