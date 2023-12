Sardegna: a Oristano apre il centro per la presa in carico dei malati di tumore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro Accoglienza Servizi nasce per l’accoglienza del paziente nel percorso oncologico con la presa in carico degli utenti muniti di impegnativa con patologia oncologica sospetta o accertata. Perché il malato non va lasciato da solo soprattutto all’inizio di un percorso lungo e difficile di cure, proprio nel momento in cui si sente più disorientato. Nel C.A.S. vengono fornite al paziente informazioni adeguate sui servizi erogati e sulle modalità di accesso agli stessi servizi. Inoltre dopo la presa in carico iniziale il malato viene monitorato al termine di ogni fase del percorso diagnostico-terapeutico, così come sono costanti il rapporti fra il Centro e le singole strutture, che assisteranno, passo dopo passo, l’utente ma anche con gli altri Centri Accoglienza Servizi, che rientrano nella nuova rete di assistenza ai pazienti oncologici voluta dalla Regione. All’utente, inoltre, vengono anche comunicate tutte le informazioni relative ai diritti previdenziali, lavorativi e fiscali correlati alla patologia di concerto con l’assistente sociale. Ma anche supporto psicologico. (segue) (Rsc)