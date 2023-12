Sardegna: a Oristano apre il centro per la presa in carico dei malati di tumore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Oristano è uno dei pochi Centri di accoglienza esistenti oggi in Sardegna. “E’ uno dei pochi Cas a poter contare anche sull’apporto di un medico, che si occupa dei pazienti, ovvero la Biancarosa Lampis ed è l'unico C.A.S. sardo all’interno di una Struttura Complessa di Oncologia e questo facilita i rapporti fra C.A.S. e Struttura”. I pazienti si possono venire al Centro Accoglienza Servizi o telefonare al numero dedicato 0783317610 con un’impegnativa per prima visita oncologica con priorità P, programmabile, perché noi abbiamo un’agenda dedicata. I pazienti vengono prenotati per la valutazione dell’oncologo e poi proseguirà nel suo cammino. “Un nuovo fiore all’occhiello per l’assistenza dei pazienti più fragili nell’ospedale San Martino di Oristano - ha detto il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi - un altro risultato raggiunto da una direzione generale, impegnata a fornire un supporto e una vicinanza continua a qualsiasi tipologia di utente”. (Rsc)