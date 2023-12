Legge Bilancio: da oggi esame in Commissione Camera, il 29 dicembre atteso voto finale in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'approvazione del Senato, ieri, alle 10 di oggi è convocata la commissione Bilancio della Camera per l’esame preliminare della manovra. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le 14.30. La commissione Bilancio tornerà a riunirsi mercoledì 27 dicembre, in mattinata, per la comunicazione delle valutazioni sull’ammissibilità degli emendamenti. Alle 14 è previsto l’inizio delle votazioni con chiusura prevista entro le 19. Dal 28 dicembre la legge di Bilancio sarà in Aula e il 29 dicembre, dalle 17, sono previste nell'Assemblea le dichiarazioni di voto e il voto finale entro le 19. (Rin)