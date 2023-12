Ucraina: ministro Industrie strategiche, pronti a produrre munizioni per un milione di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è “pronta a produrre munizioni per un milione di droni”. È quanto ha riferito su Telegram il ministro delle Industrie strategiche ucraino, Oleksandr Kamyshin, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. "Per quanto riguarda le munizioni per droni, abbiamo la capacità di produrle. La deregolamentazione in questo settore ha dato favorito la nascita di molti nuovi produttori. Oggi abbiamo più di 50 produttori di munizioni per droni, sia pubblici che privati, in grado di realizzare munizioni di vario tipo", ha spiegato Kamyshin. Il ministro ha aggiunto che il dicastero della Difesa dell’Ucraina sta attualmente già testando attivamente nuove munizioni in modo tale da renderle operative in tempi rapidi. "Le munizioni per i droni devono essere prodotte in fabbrica, non in trincea. E le nostre fabbriche sono pronte per questo", ha poi assicurato Kamyshin.(Kiu)