Libano: piogge torrenziali si abbattono sul Paese, morti quattro bambini sfollati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piogge torrenziali si sono abbattute nella notte in Libano, provocando la morte di quattro bambini siriani nella città di Hard Miziara, nel nord, e allagamenti in vaste aree del Paese, compresa la capitale Beirut. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese “Nna”, un fiume di fango ha travolto un cointainer dove viveva una famiglia di sfollati, uccidendo quattro bambini di nazionalità siriana. Parallelamente, aggiunge la “Nna”, le squadre di soccorso della Protezione civile stanno lavorando per svuotare l’acqua da un gran numero di case e magazzini della zona. Sui social media, intanto, si stanno diffondendo le immagini di alcune strade di Beirut completamente allagate. (Lib)