Business news: Spagna, registrati 88,4 milioni di viaggiatori internazionali nei primi undici mesi del 2023

- Nei primi undici mesi dell'anno, la Spagna ha ospitato più di 88,4 milioni di passeggeri internazionali, il 18,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Turespana. Il Regno Unito, con 1,2 milioni di passeggeri internazionali, ha generato il 19,5 per cento del flusso totale di arrivi a novembre, registrando un aumento del 14,1 per cento su base annua. Gli arrivi di passeggeri dalla Germania sono stati quasi 800 mila a novembre (12,8 per cento del totale), mentre l'Italia ha rappresentato il 10,2 per cento (630.018). Il 58 per cento del numero totale di viaggiatori a novembre proveniva dall'Unione Europea, con un aumento del 17,5 per cento, mentre il flusso dal resto del mondo, che ha rappresentato il restante 42 per cento, è cresciuto del 13,5 per cento. (Spm)