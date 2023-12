Business news: Grecia, aumento dei contributi previdenziali, atteso il via libera del ministero del Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche prevedono di aumentare i contributi previdenziali dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e degli agricoltori. Secondo la stampa locale, i contributi previdenziali si attesteranno tra il 3,9 e il 4 per cento su base annua. La decisione finale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale è attesa per il 12 gennaio, quando l'Istituto di statistica greco (Elstat) annuncerà il livello di inflazione per il 2023 e le previsioni inflazionistiche per il 2024. (Gra)