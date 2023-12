Business news: Spagna, governo approva acquisto del 10 per cento di Telefonica per due miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato l'acquisto del 10 per cento dell'azienda di telecomunicazioni Telefonica per circa due miliardi di euro attraverso la Società statale di partecipazioni industriali (Sepi). La Sepi avvierà ora le procedure per completare l'acquisto del volume di azioni necessario "riducendo al minimo l'impatto sul prezzo delle azioni", secondo quanto si legge nel comunicato stampa della società. (Spm)