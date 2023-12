© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nuovi dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali, l'inflazione nel Regno Unito è scesa più del previsto a novembre al 3,9 per cento, in calo rispetto al 4,6 per cento del mese precedente. Si tratta della percentuale più bassa degli ultimi due anni, che intensificherà la pressione sulla Banca d'Inghilterra affinché inizi a ridurre i tassi nel 2024. (Rel)