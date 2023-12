Business news: Abertis lancia bando per promuovere uso dei droni nel campo della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis ha lanciato l'iniziativa Drone Challenge, un bando internazionale aperto a organizzazioni e startup con l'obiettivo di individuare soluzioni attraverso l'uso dei droni e della tecnologia a essi associata per rispondere alle diverse sfide del settore. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Espanol", il progetto fa parte di Beyond Roads, il polo di innovazione di Abertis per esplorare e promuovere soluzioni intelligenti nel campo delle infrastrutture e della mobilità. "Siamo molto interessati a progredire nell'uso dei droni e della tecnologia di bordo per continuare a migliorare le attività di gestione e manutenzione delle nostre strade ad alta capacità", ha dichiarato Antonio Duran, responsabile globale dell'innovazione di Abertis. La scadenza per la ricezione delle candidature è il 30 gennaio attraverso il sito web dell'iniziativa. Si tratta di un'opportunità per tutte quelle startup e Pmi di tutto il mondo che sono interessate ad entrare in sinergia con Abertis e a contribuire con le loro soluzioni innovative ed efficaci. Queste idee saranno valutate da un comitato di esperti composto da membri provenienti dai diversi Paesi in cui il gruppo è presente. (Spm)