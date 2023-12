Business news: francese Alstom annuncia contratto da 900 milioni di euro in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom ha annunciato la firma di un contratto in Australia da 900 milioni di euro che prevede la manutenzione dei treni regionali VLocity e Classic nello Stato di Victoria per i prossimi dieci anni. "Nel quadro di questo nuovo mercato, Alstom migliorerà l'affidabilità e la disponibilità dei treni, garantirà risparmi di carburante significativi e creerà un nuovo centro di controllo dei treni", si legge in un comunicato. "Stabiliremo un centro di controllo dei treni a South Dynon, ispirato dal centro di controllo viaggiatori di Alstom nel Regno Unito, cosa che ci permetterà di migliorare l'affidabilità e la disponibilità", ha dichiarato Pascal Dupond, direttore generale di Alstom per l'Australia e la Nuova Zelanda. (Frp)