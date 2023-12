Business news: Servizio doganale, nel 2023 in Russia export di gas diminuito del 34 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di gas russo all'estero nei primi undici mesi del 2023 è diminuita del 34 per cento anno su anno, mentre l'export del petrolio è diminuito del 7 per cento. Lo ha detto in un'intervista al canale televisivo "Rossija 24" il direttore del Servizio doganale federale russo, Ruslan Davydov. "Le forniture di gas sono diminuite del 69 per cento per quanto riguarda il valore e del 34 per cento nel volume fisico rispetto allo scorso anno", ha riferito il funzionario. (Rum)