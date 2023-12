Business news: Francia, installate 62 pale eoliche nel parco offshore di Saint Brieuc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel parco eolico offshore al largo di Saint Brieuc, nella regione francese della Bretagna, sono state installate 62 pale eoliche. Lo ha annunciato la società che sta sviluppando il progetto, Ailes Marine, detenuta dal gruppo spagnolo Iberdrola. La messa in servizio del parco sarà "progressiva" e continuerà fino al primo trimestre del 2024", si legge in un comunicato. Il parco avrà una capacità di 496 megawattora e sarà in grado di coprire il 9 per cento del fabbisogno della Bretagna. (Frp)