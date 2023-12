Business news: Finlandia, Banca centrale prevede calo Pil per il 2023 e il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Finlandia è in recessione e la situazione potrebbe non migliorare prima della fine del prossimo anno. Questo quanto emerge dalle stima della Banca di Finlandia, che prevede una contrazione dello 0,5 per cento dell'economia nazionale nel 2023, una prospettiva peggiore rispetto al -0,4 per cento comunicato in precedenza. Anche per il prossimo anno non ci dovrebbe essere crescita del Pil, che invece dovrebbe contrarsi dello 0,2 per cento. "Il contesto operativo esterno della Finlandia è difficile e le prospettive del ciclo economico si sono ulteriormente indebolite durante l'autunno", ha affermato in un comunicato stampa il responsabile delle previsioni della Banca di Finlandia, Meri Obstbaum. (Sts)