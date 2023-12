Business news: Croazia, Pil al 3 per cento e inflazione al 4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Croazia dovrebbe crescere quest'anno del 2,6 per cento in termini reali nel 2023 e del 3 per cento nel 2024. E' la previsione della Banca nazionale croata (Hnb), che ha corretto al ribasso la crescita per quest'anno e al rialzo quella del prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, nel 2024 potrebbe rallentare al 4 per cento, dopo l'8,4 per cento pronosticato per la fine del 2023. Hnb ritiene, infine, che i salari reali aumenteranno del 5,7 per cento quest'anno e del 3,6 per cento nel prossimo. (Seb)