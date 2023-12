Roma: Coisp, grave chi aizza cittadini contro poliziotti a corteo studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi rappresenta le istituzioni “non dovrebbe aizzare i cittadini contro le Forze dell'ordine che stanno difendendo lo Stato, lo stesso Stato che questi signori si pregiano di rappresentare, solo per ricevere qualche pollice alzato sui social network. Anzi: è grave che non si condanni il comportamento violento dei manifestanti che, a prescindere dalla minore età, sono irrispettosi delle leggi e delle regole del nostro Paese". Lo dichiara. in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento al corteo degli studenti, a Roma, che ha manifestato contro le nuove misure del governo riguardanti la scuola. “Gli agenti di Polizia che in queste ore erano impiegati nel mantenimento dell'ordine pubblico al corteo degli studenti di Roma hanno fatto esclusivamente il loro dovere di controllo e contenimento, poiché ciò che hanno compiuto i manifestanti, e cioè sfondare il cordone di sicurezza, è stata una violazione delle disposizioni impartite dall'autorità di Pubblica Sicurezza e dalle leggi. Anche perché, dai video diffusi proprio in queste ore, si vede chiaramente che gli agenti hanno bloccato il corteo con un'azione di contenimento che si è fermata appena i manifestanti sono arretrati", aggiunge. (Rin)