Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per accelerare la consegna di aiuti umanitari

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato stasera una risoluzione che invita ad accelerare la consegna di aiuti umanitari a Gaza, “creando le condizioni” per la fine della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, e richiede la nomina di un coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per supervisionare e verificare gli aiuti dei paesi terzi a Gaza. In particolare, la risoluzione “chiede misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro, senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”. E’ la prima volta dalla guerra che il Consiglio approva una risoluzione che include termini riguardanti la “cessazione delle ostilità”, anche se non viene menzionato alcun cessate il fuoco immediato e permanente, al quale sia gli Stati Uniti che Israele si oppongono. La risoluzione ricalca in parte in testo simile approvato il mese scorso, che chiedeva una pausa temporanea nei combattimenti, e chiede nuovamente il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. (segue) (Res)