Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per accelerare la consegna di aiuti umanitari (3)

- Linda Thomas-Greenfield, rappresentante permanente degli Usa al Palazzo di Vetro, ha definito la risoluzione “un forte passo avanti” che “fornisce un barlume di speranza in un mare di sofferenza”, pur dicendosi contrariata per il fatto che la risoluzione non denunci le atrocità compiuta da Hamas del 7 ottobre. L’ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite Riyad Mansour ha definito la risoluzione “un passo nella giusta direzione” ma ha affermato che deve essere accompagnata da un “cessate il fuoco immediato”. L’ufficio stampa di Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato oggi che il bilancio delle vittime a Gaza dall’inizio della guerra ha superato le 20.000 persone. Tale numero, tuttavia, non può essere confermato in modo indipendente e non fa distinzione tra civili e combattenti. Il bilancio di Hamas include anche le persone uccise dai razzi lanciati dai militanti e che sono caduti sul territorio della Striscia di Gaza. Israele, da parte sua, afferma di aver ucciso più di 8.000 membri di Hamas a Gaza. (segue) (Res)