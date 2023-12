Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per accelerare la consegna di aiuti umanitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite Jonathan Miller, che ha sostituito l’ambasciatore Gilad Erdan, ha ribadito che “Israele non ha solo il diritto, ma anche l’obbligo di garantire la propria sicurezza”, sottolineando che “le ispezioni di sicurezza sugli aiuti non cambieranno”. In una dichiarazione separata, Erdan ha ringraziato gli Stati Uniti per “essere stati dalla parte di Israele durante i negoziati” e “mantenere linee rosse definite”. Dopo il voto, il ministro degli Esteri Eli Cohen ha dichiarato che “Israele continuerà a ispezionare, per ragioni di sicurezza, tutta l’assistenza umanitaria a Gaza”. Nella giornata di oggi, 100 camion umanitari sono entrati a Gaza attraverso Kerem Shalom e il valico di Rafah in Egitto, secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite. (segue) (Res)