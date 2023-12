Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per accelerare la consegna di aiuti umanitari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas ha criticato la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu definendola un “passo insufficiente” per soddisfare i bisogni umanitari della popolazione di Gaza. In un comunicato diffuso in serata, il gruppo islamista palestinese - considerato come organizzazione terroristica nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nell'Unione europea - l'ha definita una "formula debole" e ha accusato gli Usa di aver tramato per "svuotare questa risoluzione della sua essenza". Secondo Hamas, il testo approvato “sfida la volontà della comunità internazionale e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di fermare l'aggressione di Israele contro il nostro popolo palestinese indifeso". Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono giuridicamente vincolanti, ma nella pratica molte parti scelgono di ignorare le richieste di intervento del Consiglio. Le risoluzioni dell’Assemblea Generale non sono giuridicamente vincolanti, sebbene costituiscano un significativo barometro dell’opinione mondiale. (Res)