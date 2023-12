Lazio: Rocca, da giunta Zingaretti funerale a Eliseo e Officina Pasolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un mio emendamento alla manovra di bilancio "che voleva la riapertura, dopo anni di abbandono, del teatro Eliseo di Roma, che è stato casa di Patroni Griffi, della Magnani, di Tognazzi, di Albertazzi e di Eduardo, è nato il più grande investimento sulla cultura e su teatri che si sia mai visto in quest'Aula, perché la giunta precedente i teatri li chiudeva". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, durante il suo intervento in Consiglio regionale del Lazio, prima del voto sulla manovra economica. L'amministrazione Zingaretti "ha chiuso il Teatro Eliseo come anche Officina Pasolini, perché noi siamo condannati a fare il funerale a uno dei laboratori culturali più importanti della nostra città e su questo non accetto lezioni - ha aggiunto Rocca -, perché l'attenzione è alta e provo fastidio ad ascoltare il grido di dolore degli attori che oggi rimproverano me per la chiusura del teatro di De Filippo e dell'Officina Pasolini, sottoscritta dalla Giunta precedente. Quindi, l'emendamento non era un regalo all'attore, che ne è proprietario, ma il salvataggio di un pezzo di Roma importante chiuso da tre anni. Ne è nata comunque una cosa buona e ben venga, ma il regalo sarebbe stato a Roma.Vado orgoglioso di questo bilancio, sullo sport diamo un bel segnale così come sulla cultura, che abbiamo posto da subito come elemento centrale dell'azione della Regione", ha concluso Rocca. (Rer)