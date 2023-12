Lazio: tensioni in Aula dopo intervento Rocca, opposizione abbandona seduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione e bagarre in Aula durante la seduta del Consiglio regionale del Lazio, riunito a oltranza alla Pisana per l'approvazione della manovra di bilancio. Dopo le dichiarazioni di voto dei consiglieri e il duro intervento del presidente Francesco Rocca contro la precedente amministrazione di cntrosinistra, gli animi si sono accesi. I consiglieri di opposizione hanno chiesto di discutere gli ordini del giorno prima del voto. Il presidente del consiglio Antonello Aurigemma ha prima sospeso la seduta, richiamando all'ordine, per poi respingere la richiesta delle opposizioni, che hanno abbandonato la seduta in protesta prima del voto urlando "buffoni. Rocca incendiario". (Rer)