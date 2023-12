Lazio: Consiglio approva manovra da oltre 18 miliardi, Rocca "bilancio della saggezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato la legge di Stabilità regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, con 32 voti su 32 consiglieri presenti in entrambi i casi. Il voto finale alla manovra finanziaria, da oltre 18 miliardi di euro, è arrivato dopo l’una di notte e dopo 5 giorni di sedute consiliari, iniziate martedì 19 dicembre con la presentazione della manovra economica 2024-2026 da parte dell’assessore regionale Giancarlo Righini. Si tratta della prima manovra di Bilancio della giunta presieduta da Francesco Rocca, il quale è intervenuto al termine delle dichiarazioni di voto per rivendicare le scelte di un Bilancio “all’insegna della saggezza e della responsabilità – ha detto il presidente – frutto anche di una lettura dei territori e dei loro bisogni, frutto di un lavoro costante dei nostri amministratori”. Inoltre, Rocca ha dedicato un passaggio del suo intervento sulla questione del Teatro Eliseo: “la Giunta precedente chiudeva i teatri”. Nella notte bagarre in Aula dopo il duro intervento del presidente Rocca, con i consiglieri di minoranza che non hanno partecipato alla votazione, in segno di protesta perché, a loro avviso, non è stato consentito di aprire la discussione sugli ordini del giorno collegati ai provvedimenti legislativi. Il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, che si compone di 7 articoli e 23 allegati, ammonta per il triennio a quasi 55 miliardi di euro: al netto delle poste tecniche e delle partite finanziarie ad oltre 18 miliardi di euro per l’anno 2024 dei quali circa 3 miliardi e 200 milioni di euro a libera destinazione. Le ricerche vincolate, pari a circa 15 miliardi, sono riferite alla sanità per 12 miliardi, al trasporto pubblico locale per 600 milioni, che con ulteriori 345 milioni di risorse regionali raggiunge quasi un miliardo di risorse complessive e per la parte rimanente fondi provenienti dall’Unione europea e dallo Stato. Poi per quanto riguarda l'anno 2025 le previsioni di bilancio ammontano a circa 18,7 miliardi, mentre per il 2026 a 17,8 miliardi. Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. La manovra finanziaria prevede anche il rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’accantonamento di circa 100 milioni di euro che, alla luce dell'accordo con i sindacati, arriveranno a 130 milioni, per essere impegnati nel dettaglio con una legge da approvare entro il 15 aprile 2024. (Rer)