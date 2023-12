Business news: Spagna, Acs avvia processo vendita della filiale di servizi Clece

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs ha avviato il processo di vendita della sua filiale di servizi Clece in un'operazione che potrebbe raggiungere tra i 600 e i 700 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", le banche incaricate dal gruppo di guidare la dismissione sono Bank of America (BofA) e Société générale che hanno distribuito la scorsa settimana il libretto di vendita tra i potenziali interessati all'acquisizione. La società guidata da Florentino Perez, ha proposto la vendita completa di Clece in un unico processo. Tuttavia, sarà l'interesse del mercato a stabilire se sarà possibile un'unica transazione o se dovrà anche suddividere la cessione per attività o geografia. (Spm)