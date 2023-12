Business news: Romania, produzione di greggio diminuita del 4 per cento nei primi dieci mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha prodotto, nei primi dieci mesi del 2023, una quantità di petrolio greggio pari a 2,338 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), 98 mila tep in meno (-4 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'Istituto di statistica nazionale (Ins) con un comunicato. Le importazioni di petrolio greggio sono aumentate, nel periodo gennaio-ottobre 2023, a 6,352 milioni di tep, risultando inferiori di 874.900 tep rispetto a quelle registrate nei primi dieci mesi del 2022 (-12,1 per cento). Secondo le ultime previsioni sul bilancio energetico, pubblicate dalla Commissione nazionale per la strategia e le previsioni (Cnsp), la produzione di petrolio greggio di quest'anno dovrebbe essere pari a 3,050 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, in calo del 2,3 per cento rispetto al 2022. (Rob)