Business news: Francia, Banca centrale prevede Pil nel 2023 a +0,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Francia ha ridotto di 0,1 punti le previsioni di crescita del Pil francese per il 2023, che dovrebbe crescere dello 0,8 per cento. Nel 2024 l'economia francese dovrebbe poi crescere dello 0,9 per cento, nel 2025 dell'1,3 per cento e nel 2026 dell'1,6 per cento. "Possiamo confermare il nostro scenario di disinflazione con ripresa graduale della crescita", ha detto Olivier Garnier, direttore generale delle statistiche degli studi e dell'internazionale alla Banca di Francia. (Frp)