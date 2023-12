Business news: fonti stampa, Brookfield avvia cessione di Saeta Yield per oltre 1,5 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo canadese Brookfield ha avviato il processo di vendita della società Saeta Yield, ex controllata di Acs nel settore delle rinnovabili, acquisita nel 2018 tramite un'offerta pubblica di acquisto, in un'operazione che potrebbe superare 1,5 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il processo è ancora in fase iniziale e Brookfield avrebbe assunto le banche Santander e Societe Generale per pilotare la cessione. Il fondo possiede 28 impianti eolici, 10 fotovoltaici e 7 solari termici con una capacità di generazione di 1,1 gigawatt (GW) in Spagna, Portogallo e Uruguay. (Spm)