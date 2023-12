Business news: Eurostat, a novembre inflazione annuale al 2,4 per cento in eurozona, Italia allo 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in area euro si è attestato al 2,4 per cento nel mese di novembre, in calo rispetto al 2,9 per cento di ottobre. Un anno fa, il tasso era al 10,1 per cento. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata invece del 3,1 per cento a novembre, in calo rispetto al 3,6 per cento di ottobre. Un anno fa era all'11,1 per cento. Lo si apprende da dati Eurostat. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Belgio (-0,8 per cento), Danimarca (0,3 per cento). Il terzo dato più basso è stato registrato in Italia, che secondo i dati di Eurostat si attesta allo 0,6 per cento, in calo rispetto all'1,8 per cento di ottobre e al 5,6 per cento di settembre. I tassi annuali più alti sono stati registrati in Repubblica Ceca (8 per cento), Ungheria (7,7 per cento), Slovacchia e Romania (entrambi 6,9 per cento). Fra le altre economie maggiori, la Germania ha fatto registrare tassi al 2,3 per cento, la Francia al 3,9 per cento, la Spagna al 3,3 per cento e i Paesi Bassi all'1,4 per cento. Rispetto a ottobre, l'inflazione annuale è diminuita in ventuno Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in altri tre. A novembre, specifica Eurostat, il contributo maggiore al tasso d'inflazione annuale in eurozona è venuto dai servizi (+1,69 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+1,37 pp), beni industriali non energetici (+0,75 pp) ed energia (1,41 pp). (Beb)